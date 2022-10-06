В Казахстане за сутки зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 779 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в Астане - 9,
в Алматы - 8,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 12,
в Алматинской области - 2,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области - 1,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 2,
в Карагандинской области - 6,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 6,
в Павлодарской области - 2,
в Северо-Казахстанской области - 5.
В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 836 334 человека, 2-м компонентом провакцинировано 10 594 679 человек.
В Казахстане за сутки 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 379 096 человек.
За 3 октября выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
На 5 октября лечение от КВИ продолжает получать 1121 человек (991 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне - 1002 пациентa.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.