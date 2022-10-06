Система Orphus

В Казахстане за сутки зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом

05.10.2022, 09:22 2296
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 779 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в Астане - 9,
 
в Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 12,
 
в Алматинской области - 2,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 1,
 
в Восточно-Казахстанской области - 1,
 
в Западно-Казахстанской области - 2,
 
в Карагандинской области - 6,
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 6,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в Северо-Казахстанской области - 5.
 
В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 836 334 человека, 2-м компонентом провакцинировано 10 594 679 человек.
 
В Казахстане за сутки 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 379 096 человек.
 
За 3 октября выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
На 5 октября лечение от КВИ продолжает получать 1121 человек (991 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне - 1002 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

новости по теме

В Казахстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом

04.10.2022, 08:31 5556
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 720 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 7,
 
в городе Алматы - 9,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Атырауской области - 2,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в Западно-Казахстанской области - 1,
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1.
 
На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 1173 человека (1 036 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 132 пациента, на амбулаторном уровне - 1041 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане за сутки 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 378 992 человека.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 835 925 человек, II компонентом - 10 593 871 человек. Ревакцинировано 5 544 287 человек.
 

В Казахстане снизилось количество заболевших COVID-19

03.10.2022, 08:20 8266
В Казахстане снизилось количество заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 393 691 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 9,
 
в Алматы - 9,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Абайской области - 1,
 
в Карагандинской области - 2,
 
в Костанайской области - 4,
 
в Павлодарской области - 1.
 
В Казахстане 32 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровело 1 378 888 человек.
 
На 3 октября лечение от КВИ продолжает получать 1251 человек (1113 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне - 1117 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
I компонентом вакцины против корнавируса провакцинировано 10 835 915 человек, II компонентом - 10 593 787 человек. Ревакцинировано 5 544 070 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом

02.10.2022, 10:10 12781
АСТАНА. 2 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего зарегистрировано 1 393 663 случая заболевания КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, на 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1255 человек (1 117 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится 134 пациента, на амбулаторном уровне - 1121 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
На 1 октября первым компонентом вакцинировано 10 835 835 человек, вторым компонентом - 10 593 616 человек, ревакцинировано 5 543 097.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом

01.10.2022, 10:50 16301
В Казахстане за сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего зарегистрировано 1 393 620 случаев заболевания КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, на 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 1276 человек (1150 КВИ+ и 126 КВИ-), из них в стационарах находится 134 пациента, на амбулаторном уровне - 1142 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинирован 10 835 581 человек, II компонентом - 10 593 094 человека. Ревакцинировано 5 540 977 человек.
 
За 29 сентября выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане 89 человек заболели коронавирусной инфекцией

30.09.2022, 08:17 20021
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 557 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в Астане - 18,
 
в Алматы - 11,
 
в Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 15,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 2,
 
в Атырауской области - 1,
 
в Восточно-Казахстанской области - 1,
 
в Западно-Казахстанской области - 5,
 
в Карагандинской области - 8,
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 7,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в Северо-Казахстанской области - 10,
 
в Туркестанской области - 3.
 
На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1334 человек (1 210 КВИ+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находится – 133 пациента, на амбулаторном уровне – 1201 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
 
28 сентября в республике выявлено 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 29 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 835 128 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 591 968 человек.
 

В Казахстане за сутки 95 человек заболели коронавирусом

29.09.2022, 08:26 23956
В Казахстане за сутки 95 человек заболели коронавирусом
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 393 468 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в Астане - 20,
 
в Алматы - 10,
 
в Акмолинской области - 14,
 
в Актюбинской области - 4,
 
в Жетысуской области - 2,
 
в Атырауской области - 1,
 
в Восточно-Казахстанской области - 1,
 
в Западно-Казахстанской области - 4,
 
в Карагандинской области - 17,
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 11,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 3,
 
в Северо-Казахстанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 378 530 человек.
 
На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1366 человек (1 248 КВИ+ и 118 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 1235 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 27 сентября в республике выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ-.
 
На 29 сентября I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 834 783 человека, II компонентом - 10 591 106 человек. Ревакцинировано 5 532 311 человек.
 

В Казахстане за сутки 89 человек заболели коронавирусом

28.09.2022, 08:38 27856
В Казахстане за сутки 89 человек заболели коронавирусом
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 373 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в Астане - 18,
 
в Алматы - 13,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 17,
 
в Актюбинской области - 5,
 
в Атырауской области - 1,
 
в Западно-Казахстанской области - 5,
 
в Карагандинской области - 6,
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 8,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 5,
 
в Северо-Казахстанской области - 5.
 
По состоянию на 27 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 10 833 341 человек, 2-м компонентом - 10 590 214 человек.
 
В Казахстане за сутки 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 378 440 человек.
 
На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1366 человек (1243 КВИ+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 1230 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 26 сентября в Казахстане выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-).
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом

27.09.2022, 08:45 31571
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 284 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в Астане - 17, 
 
в Алматы - 13, 
 
в Акмолинской области - 1, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 3,
 
в Атырауской области - 2, 
 
в Восточно-Казахстанской области - 3,
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 2, 
 
в Карагандинской области - 5,
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 1, 
 
в Кызылординской области - 3, 
 
в Северо-Казахстанской области - 3.
 
На 26 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 833 827 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 589 218 человек.
 
В Казахстане за сутки 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 378 302 человека.
 
На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1413 человек (1292 КВИ+ и 121 КВИ-), из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном уровне - 1283 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов