В Казахстане за сутки зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 779 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в Астане - 9,

в Алматы - 8,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 12,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 6,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 5.

В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 836 334 человека, 2-м компонентом провакцинировано 10 594 679 человек.

В Казахстане за сутки 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 379 096 человек.

За 3 октября выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.

На 5 октября лечение от КВИ продолжает получать 1121 человек (991 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне - 1002 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.