В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 636 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 4.

В Казахстане за сутки 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 748 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 491 849 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 260 542 человека.