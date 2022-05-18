В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 654 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 4, в Алматы – 1.

В Казахстане 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровели 1 291 903 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

16 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 493 163 человека, вторым компонентом провакцинирован 9 263 281 человек.