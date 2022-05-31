В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 745 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
28 мая выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (87 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находится 50 пациентов, на амбулаторном уровне - 94 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
В Казахстане на 30 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 503 996 человек, II компонентом - 9 280 663 человека. Ревакцинированы 4 428 812 человек.