В Казахстане за сутки зарегистрированы 617 заболевших COVID-19

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 387 029 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 109,
в городе Алматы - 48,
в городе Шымкенте - 3,
в Акмолинской области - 81,
в Актюбинской области - 23,
в Алматинской области - 6,
в Жетысуской области - 7,
в Атырауской области - 13,
в ВКО - 15,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 57,
в Карагандинской области - 86,
в Улытауской области - 8,
в Костанайской области - 62,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области - 29,
в СКО - 32,
в Туркестанской области - 5.
На 26 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 582 729 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 365 724 человека. Ревакцинировано 5 438 170 человек.
В Казахстане за сутки 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 354 063 человека.
За 25 августа выявлен 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (19 282 КВИ+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится 621 пациент, на амбулаторном уровне - 19 001 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.