В Казахстане за сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом

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АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 63 случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего зарегистрировано 1 393 620 случаев заболевания КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава РК, на 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 1276 человек (1150 КВИ+ и 126 КВИ-), из них в стационарах находится 134 пациента, на амбулаторном уровне - 1142 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинирован 10 835 581 человек, II компонентом - 10 593 094 человека. Ревакцинировано 5 540 977 человек.

За 29 сентября выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).