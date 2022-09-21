В Казахстане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 618 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в городе Астане - 15,
в городе Алматы - 14,
в городе Шымкенте - 2,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 2,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 6,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 5,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
На 19 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 922 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 596 человек.
В Казахстане за сутки 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 366 147 человек.
На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 12 997 человек (12 781 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 171 пациент, на амбулаторном уровне - 12 826 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.