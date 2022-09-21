В Казахстане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 618 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 15,

в городе Алматы - 14,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 2,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

На 19 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 922 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 596 человек.

В Казахстане за сутки 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 366 147 человек.

На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 12 997 человек (12 781 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 171 пациент, на амбулаторном уровне - 12 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.