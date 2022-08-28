В Казахстане за сутки зарегистрировано 664 случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 386 412 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 110,
в городе Алматы - 42,
в городе Шымкенте - 3,
в Акмолинской области - 79,
в Актюбинской области - 28,
в Алматинской области - 8,
в Жетысуской области - 11,
в Атырауской области - 13,
в ВКО - 18,
в Абайской области - 6,
в Жамбылской области - 5,
в ЗКО - 67,
в Карагандинской области - 97,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области - 72,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области - 47,
в СКО - 32,
в Туркестанской области - 4.
На 25 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 581 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 364 073 человека.
В Казахстане за сутки 734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 353 470 человек.