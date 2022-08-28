В Казахстане за сутки зарегистрировано 664 случая COVID-19

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 387 029 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 109,

в городе Алматы - 48,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 81,

в Актюбинской области - 23,

в Алматинской области - 6,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 15,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 57,

в Карагандинской области - 86,

в Улытауской области - 8,

в Костанайской области - 62,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 21,

в Павлодарской области - 29,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 5.

На 26 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 582 729 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 365 724 человека. Ревакцинировано 5 438 170 человек.

В Казахстане за сутки 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 354 063 человека.

За 25 августа выявлен 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (19 282 КВИ+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится 621 пациент, на амбулаторном уровне - 19 001 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.