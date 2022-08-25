В Казахстане за сутки зарегистрировано 668 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 385 023 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 146,
в городе Алматы - 39,
в городе Шымкенте - 2,
в Акмолинской области - 76,
в Актюбинской области - 17,
в Алматинской области - 7,
в Жетысуской области - 17,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 21,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области - 1,
в ЗКО - 68,
в Карагандинской области - 69,
в Улытауской области - 13,
в Костанайской области - 54,
в Кызылординской области - 8,
в Мангистауской области - 27,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 41,
в Туркестанской области - 3.
На 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек.
В Казахстане за сутки 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 351 255 человек.
За 22 августа зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ+.
На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 409 человек (20 086 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 729 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 680 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.