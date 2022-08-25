Система Orphus

В Казахстане за сутки зарегистрировано 668 новых случаев COVID-19

24.08.2022, 08:30 4626
В Казахстане за сутки зарегистрировано 668 новых случаев COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 385 023 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 146, 
 
в городе Алматы - 39, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 76, 
 
в Актюбинской области - 17, 
 
в Алматинской области - 7,
 
в Жетысуской области - 17,
 
в Атырауской области - 19, 
 
в ВКО - 21, 
 
в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 68, 
 
в Карагандинской области - 69, 
 
в Улытауской области - 13,
 
в Костанайской области - 54, 
 
в Кызылординской области - 8, 
 
в Мангистауской области - 27, 
 
в Павлодарской области - 35, 
 
в СКО - 41, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
На 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек.
 
В Казахстане за сутки 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 351 255 человек.
 
За 22 августа зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ+.
 
На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 409 человек (20 086 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 729 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 680 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 

новости по теме

В Казахстане зарегистрировано 328 новых случаев заболевания COVID-19

23.08.2022, 08:30 12906
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 384 355 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 70, 
 
в городе Алматы - 40, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 23, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 6,
 
в Жетысуской области - 10,
 
в Атырауской области - 6, 
 
в ВКО - 9, 
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 26, 
 
в Карагандинской области - 74, 
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 20, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 12, 
 
в Павлодарской области - 12, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
В Казахстане за сутки 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 349 996 человек.
 
На 22 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 578 592 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 358 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусом

22.08.2022, 08:30 17366
В Казахстане за сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 384 027 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 95, 
 
в городе Алматы - 52, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 59, 
 
в Актюбинской области - 16, 
 
в Алматинской области - 2,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 19, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 35, 
 
в Карагандинской области - 83, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 45, 
 
в Кызылординской области - 3, 
 
в Мангистауской области - 21, 
 
в Павлодарской области - 17, 
 
в СКО - 13, 
 
в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане за сутки 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 349 188 человек.
 
На 21 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 578 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 276 человек. 
 
За 20 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 2 человека скончались от КВИ+.
 
На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находится 917 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 566 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане выявлено 740 новых случаев заболевания COVID-19

21.08.2022, 10:07 23966
В Казахстане выявлено 740 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 383 549 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, из них:
 
в Нур-Султане - 126, 
 
в Алматы - 61, 
 
в Шымкенте - 8, 
 
в Акмолинской области - 68, 
 
в Актюбинской области - 24, 
 
в Алматинской области - 11,
 
в Жетысуской области - 6,
 
в Атырауской области - 16, 
 
в ВКО - 10, 
 
в Абайской области - 9,
 
в Жамбылской области - 10, 
 
в ЗКО - 60, 
 
в Карагандинской области - 109, 
 
в Улытауской области - 24,
 
в Костанайской области - 59, 
 
в Кызылординской области - 12, 
 
в Мангистауской области - 17, 
 
в Павлодарской области - 51, 
 
в СКО - 53, 
 
в Туркестанской области - 6. 
 
В Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии от КВИ выздоровел 1 348 271 человек.
 
В соответствии с эпидемиологической ситуацией все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
 

Носить маски для защиты от омикрона рекомендовала ВОЗ

20.08.2022, 11:10 30571
Носить маски для защиты от омикрона рекомендовала ВОЗ
ЖЕНЕВА. 20 АВГУСТА - Всемирная организация здравоохранения рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Европейского бюро организации. 

 
По их словам, решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, а также "рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".
 
Необходимо, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, подчеркнули в ВОЗ. Следует также обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Помимо этого, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".
 

В Казахстане продолжается спад заболеваемости COVID-19

20.08.2022, 09:48 31781
В Казахстане продолжается спад заболеваемости COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 898 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев заболевания.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 898 случаев заболевания. Из них: 

  • в Нур-Султане -152, 
  • в Алматы - 75, 
  • в Шымкенте -12, 
  • в Акмолинской области - 74, 
  • в Актюбинской области - 57, 
  • в Алматинской области - 5, 
  • в Жетысуской области - 15 
  • в Атырауской области - 22, 
  • в ВКО - 16, 
  • в Абайской области - 20, 
  • в Жамбылской области - 11, 
  • в ЗКО - 89, 
  • в Карагандинской области - 109, 
  • в Улытауской области - 19, 
  • в Костанайской области - 68, 
  • в Кызылординской области - 14, 
  • в Мангистауской области - 28, 
  • в Павлодарской области - 58, 
  • в СКО - 48, 
  • в Туркестанской области - 6. 
 
На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 514 человек (21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находится 918 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 596 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
19 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 577 178 человек, вторым - 9 357 221 человек.
 
За сутки в республике выздоровели от коронавирусной инфекции 672 человека. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 1 347 699 человек. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев заболевания коронавирусом

19.08.2022, 08:50 36271
В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 163, 
 
в городе Алматы - 80, 
 
в городе Шымкенте - 9, 
 
в Акмолинской области - 79, 
 
в Актюбинской области - 23, 
 
в Алматинской области - 18,
 
в Жетысуской области - 22,
 
в Атырауской области - 37, 
 
в ВКО - 18, 
 
в Абайской области - 11,
 
в Жамбылской области - 16, 
 
в ЗКО - 93, 
 
в Карагандинской области - 118, 
 
в Улытауской области - 19,
 
в Костанайской области - 79, 
 
в Кызылординской области - 22, 
 
в Мангистауской области - 31, 
 
в Павлодарской области - 62, 
 
в СКО - 44, 
 
в Туркестанской области - 7. 
 
На 18 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 576 249 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 355 742 человека. 
 
В Казахстане за сутки 1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 347 027 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусом

18.08.2022, 08:48 41026
В Казахстане зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 380 960 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 210, 
 
в городе Алматы - 95, 
 
в городе Шымкенте - 11, 
 
в Акмолинской области - 87, 
 
в Актюбинской области - 57, 
 
в Алматинской области - 10,
 
в Жетысуской области - 22,
 
в Атырауской области - 44, 
 
в ВКО - 28, 
 
в Абайской области - 18,
 
в Жамбылской области - 20, 
 
в ЗКО - 120, 
 
в Карагандинской области - 133, 
 
в Улытауской области - 42,
 
в Костанайской области - 72, 
 
в Кызылординской области - 10, 
 
в Мангистауской области - 29, 
 
в Павлодарской области - 85, 
 
в СКО - 69, 
 
в Туркестанской области - 7. 
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
На 17 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 575 212 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 354 315 человек.
 
В Казахстане за сутки 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 345 689 человек.
 

Эксперт: ношение масок является эффективной мерой профилактики COVID-19

17.08.2022, 12:30 42896
Эксперт: ношение масок является эффективной мерой профилактики COVID-19
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 17 АВГУСТА - Ношение людьми медицинских масок является эффективной мерой профилактики распространения ковида в том случае, если их носят все, сообщил вирусолог из России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, данное средство индивидуальной защиты способно снизить риск тяжелого течения болезни. Каждая мера профилактики COVID-19 так или иначе снижает риск тяжелого заболевания у того, кто их придерживается. 
 
Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в Шанхае власти задействовали беспилотники в районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение коронавируса. 
 
Местные власти начали запускать беспилотники для инспекций с воздуха, которые включают в себя слежение за магазинами, жилыми кварталами, лесистой местностью, парками и строительными площадками с целью "закрепить результаты кампании предотвращения эпидемий и борьбы с ними" в городе, жизнь которого "вступила в фазу нормализации". 
 
Отмечается, что беспилотники в основном задействованы в наблюдении за людьми, которые прибывают в деловые районы, а также за теми, кто стоит в очереди на тестирование на коронавирус. 
 
Недавно беспилотники зафиксировали, как покупатель вошел в местный магазин, не отсканировав код здоровья, который является частью шанхайской системы, используемой для регистрации посещений людьми общественных мест. После этого в магазин прибыли местные власти, чтобы напомнить его работникам о правилах. 
 
Подчеркивается, что, несмотря на то что локдаун в Шанхае прекратился в июне, строгие меры по предотвращению распространения коронавируса остаются в силе. Так, жители должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки на общественном транспорте, а те, кто возвращается из районов повышенного риска в стране, должны уйти на недельный карантин.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов