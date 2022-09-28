В Казахстане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 284 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в Астане - 17,

в Алматы - 13,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 2,

в Карагандинской области - 5,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 3,

в Северо-Казахстанской области - 3.

На 26 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 833 827 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 589 218 человек.

В Казахстане за сутки 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 378 302 человека.

На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1413 человек (1292 КВИ+ и 121 КВИ-), из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном уровне - 1283 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.