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В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом

29.11.2022, 09:21 5706
Лечение от КВИ продолжают получать 987 человек
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 611 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (847 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 161 пациент, на амбулаторном уровне - 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 847 465 человек, II компонентом - 10 612 298 человек. Ревакцинировано 5 660 977 человек.
 

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По данным Министерства здравоохранения РК, на 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1020 человек (882 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится 165 пациентов, на амбулаторном уровне - 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 28 ноября выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

Более тысячи человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 84 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 526 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 28 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1007 человек (858 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 876 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом

27.11.2022, 10:49 14071
На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек.
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 442 случая заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек (839 КВИ+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 859 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки более 130 человек заболели коронавирусом

26.11.2022, 09:03 17521
Лечение от КВИ продолжают получать 908 человек.
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 335 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 908 человек (763 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 777 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки 139 человек заболели коронавирусом

25.11.2022, 09:32 20981
На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека.
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 139 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 204 случая заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека (706 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 122 пациента, на амбулаторном уровне - 732 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 23 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане отмечается рост заболевания коронавирусом

24.11.2022, 08:53 24921
Лечение от КВИ продолжают получать 817 человек.
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 065 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (666 КВИ+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 122 пациента, на амбулаторном уровне - 695 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 22 ноября выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане за сутки выявлено более 90 случаев заболевания коронавирусом

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Лечение от КВИ продолжает получать 771 человек.
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 949 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 23 ноября лечение от КВИ продолжает получать 771 человек (617 КВИ+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится 120 пациентов, на амбулаторном уровне - 651 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 21 ноября зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

Сколько случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

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Лечение от КВИ продолжают получать 743 человека.
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии 1 395 857 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человека (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 118 пациентов, на амбулаторном уровне - 625 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 846 400 человек, II компонентом - 10 610 721 человек. Ревакцинировано 5 654 339 человек.
 

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