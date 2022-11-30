В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом

Лечение от КВИ продолжают получать 987 человек

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 611 случаев заболевания.





По данным Минздрава РК, на 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (847 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 161 пациент, на амбулаторном уровне - 826 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 847 465 человек, II компонентом - 10 612 298 человек. Ревакцинировано 5 660 977 человек.