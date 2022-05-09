НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 592 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султане - 4, в городе Алматы - 4.
За сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 366 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
6 мая выявлено 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
Летальных случаев не зарегистрировано.
На 7 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 489 564 человека, 2-м компонентом - 9 254 951 человек.