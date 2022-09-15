В Казахстане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 391 735 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 10;

в городе Алматы - 17;

в городе Шымкенте - 0;

в Акмолинской области - 3;

в Актюбинской области - 5;

в Алматинской области - 2;

в Жетысуской области - 2;

в Атырауской области - 5;

в ВКО - 2;

в Абайской области - 3;

в Жамбылской области - 1;

в ЗКО - 2;

в Карагандинской области - 14;

в Улытауской области - 6;

в Костанайской области - 4;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 5;

в СКО - 3;

в Туркестанской области - 1.

На 12 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 763 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 378 745 человек.

В Казахстане за сутки 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране выздоровело с начала пандемии 1 362 958 человек.

На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 298 человек (15 088 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится - 287 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 011 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

За 11 сентября 1 человек скончался от КВИ+.