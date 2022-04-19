В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 396 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них: в стационарах находятся 127 пациентов, на амбулаторном уровне - 1689 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

На 17 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 473 336 человек, 2-м компонентом - 9 217 525 человек.

В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 880 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.