В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 396 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 2,
в городе Алматы - 7,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 0,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них: в стационарах находятся 127 пациентов, на амбулаторном уровне - 1689 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
На 17 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 473 336 человек, 2-м компонентом - 9 217 525 человек.
В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 880 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.