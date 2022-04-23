В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 440 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 964 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 477 068 человек, 2-м - 9 227 495 человек.

На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1738 человек (816 КВИ+ и 922 КВИ-), из них: в стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 1638 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

20 апреля 2022 года зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 25 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 875, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 600.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.