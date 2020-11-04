Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 17 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 012, летальных случаев - 404, выздоровевших - 28 836 человек.
Напомним, по состоянию на 23.59 2 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 113 309 заболевших коронавирусом.
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