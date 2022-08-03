В Казахстане за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 354 615 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 958,
в городе Алматы - 345,
в городе Шымкенте - 18,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 63,
в Алматинской области - 62,
Жетысуской области - 75,
в Атырауской области - 13,
в ВКО - 20,
в Абайской области - 25,
в Жамбылской области - 41,
в ЗКО - 32,
в Карагандинской области - 150,
в Улытауской области - 20,
в Костанайской области - 20,
в Кызылординской области - 38,
в Мангистауской области - 15,
в Павлодарской области - 41,
в СКО - 14,
в Туркестанской области - 6.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
В Казахстане за сутки 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 313 820.
На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (27 129 КВИ+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится - 1539 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 812 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
По данным Минздрава, за 31 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане на 2 августа I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 790 154 человека, II компонентом 10 522 715 человек. Ревакцинировано - 5 056 855 человек.