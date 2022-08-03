В Казахстане за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 354 615 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 958,

в городе Алматы - 345,

в городе Шымкенте - 18,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 63,

в Алматинской области - 62,

Жетысуской области - 75,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 20,

в Абайской области - 25,

в Жамбылской области - 41,

в ЗКО - 32,

в Карагандинской области - 150,

в Улытауской области - 20,

в Костанайской области - 20,

в Кызылординской области - 38,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 41,

в СКО - 14,

в Туркестанской области - 6.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.

В Казахстане за сутки 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 313 820.

На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (27 129 КВИ+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится - 1539 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 812 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

По данным Минздрава, за 31 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане на 2 августа I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 790 154 человека, II компонентом 10 522 715 человек. Ревакцинировано - 5 056 855 человек.