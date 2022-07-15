В Казахстане за сутки зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 312 294 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 328,

в городе Алматы - 350,

в городе Шымкенте - 102,

в Акмолинской области - 14,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 88,

в Атырауской области - 18,

в ВКО - 13,

в Жамбылской области - 40,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 58,

в Костанайской области - 15,

в Кызылординской области - 16,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 10,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 9.

В "желтой" зоне по темпам распространения КВИ находится город Алматы. В "зеленой" зоне находятся все остальные регионы РК.

12 июля зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

За сутки в Казахстане выздоровели 334 человека, всего с начала пандемии выздоровели 1 294 233 человека.

На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 4477 человек (4398 КВИ+ и 79 КВИ-), из них в стационарах находятся 503 пациента, на амбулаторном уровне - 3974 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

На 13 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 534 769 человек, 2-м компонентом - 9 317 774 человека. Ревакцинировано 4 884 806 человек.