В Казахстане за сутки зарегистрировано менее ста случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 16,
в городе Алматы - 20,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 9,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 1,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 17,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области - 14,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 4,
в Туркестанской области - 0.
За сутки 231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 359 человек.
На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 832 человека (15 598 КВИ+ и 234 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 494 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
За 10 сентября в Казахстане выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.
В Казахстане на 12 сентября I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 829 012 человек, II компонентом - 10 579 442 человека. Ревакцинировано 5 494 936 человек.