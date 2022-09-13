В Казахстане за сутки зарегистрировано менее ста случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 16,

в городе Алматы - 20,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 9,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 1,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 4,

в Туркестанской области - 0.

За сутки 231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 359 человек.

На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 832 человека (15 598 КВИ+ и 234 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 494 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

За 10 сентября в Казахстане выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.

В Казахстане на 12 сентября I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 829 012 человек, II компонентом - 10 579 442 человека. Ревакцинировано 5 494 936 человек.