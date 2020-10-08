Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрированы 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 46 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 877, летальных случаев - 361, выздоровевших - 27 563 человек.

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