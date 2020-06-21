В Казахстане за сутки зарегистрированы 428 новых случаев заболевания COVID-19

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 проинформировала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 19 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 428 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 2,6 %) среди симптомных носителей, из них: Северо-Казахстанская область - 26 (17,8%), Восточно-Казахстанская область - 34 (10, 2%), Акмолинская область - 22 (8,4%), Костанайская область - 20 (7,8 %), Туркестанская область - 36 (6,9%), Карагандинская область - 60 (3,5%), Жамбылская область - 19 (3,4%), город Нур-Султан - 79 (2,5 %), Западно-Казахстанская область - 26 (2,4%), Мангистауская область - 10 (2,4%), Алматинская область - 11 (2,0%), город Шымкент - 23 (1,9%), Кызылординская область - 7 (1,3%), город Алматы - 34 (1,0%), Атырауская область - 7 (0,5 %), Актюбинская область - 2 (0,3%)

Всего в стране подтверждено 16 779 случаев, из них: в Алматы - 3292, в Нур-Султане - 3192, в Карагандинской области - 1778, в Атырауской области - 1386, в Шымкенте - 1245, в Западно-Казахстанской области - 1095, в Актюбинской области - 590, в Жамбылской области - 572, в Алматинской области - 565, в Туркестанской области - 555, в Кызылординской области - 540, в Павлодарской области - 449, в Мангистауской области - 419, в Восточно-Казахстанской области - 367, в Акмолинской области - 284, в Костанайской области - 278, в Северо-Казахстанской области - 172.

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