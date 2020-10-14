Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрированы 4 случая заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 10 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 913, летальных случаев - 370, выздоровевших - 27 709 человек.









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