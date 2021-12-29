Буркитбаев: Казахстан ожидает поставку еще 5 миллионов доз вакцины

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 28 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 68,

в городе Алматы - 52,

в городе Шымкенте - 14,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 9,

в Карагандинской области - 56,

в Костанайской области - 26,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 38,

в СКО - 31,

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане за сутки 718 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 958 995 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 977 человек (14 954 КВИ+ и 2 023 КВИ-), из них: в стационарах - 2524 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 453.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 221 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 67, на аппарате ИВЛ - 41.





По данным Минздрава, с 13 марта по 28 декабря в РК зарегистрировано 12 997 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 27 декабря скончались 11 человек.

Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 72 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 119 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 089, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76 852.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

На 28 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 965 031 человек, вторым - 8 488 453.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 252 758, беременные женщины - 17 963, кормящие женщины - 43 870. Второй дозой: подростки - 95 800, беременные женщины - 6357, кормящие женщины - 16 261.