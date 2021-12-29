Буркитбаев: Казахстан ожидает поставку еще 5 миллионов доз вакцины

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По его словам, эпидемиологическая ситуация РК по коронавирусной инфекции стабильная. Ежедневно в среднем регистрируется до 500 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев - с отрицательным.
Согласно матрице оценки эпидситуации, на сегодняшний день 15 регионов Республики Казахстан находятся в "зеленой" зоне. В "желтой" зоне два региона - Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан. В "красной" зоне регионов нет. Репродуктивное число составляет 0,95", - проинформировал Буркитбаев.
Также, по его данным, стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается преобладанием числа выздоровевших над заболевшими.
С сентября месяца отмечается стабильное превышение выздоровевших над заболевшими до 30 процентов", - уточнил он.
Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения, по данным ВОЗ, все разрешенные вакцины против COVID-19 продемонстрировали эффективность. Вместе с тем, согласно результатам ряда зарубежных исследований, у вакцинированных защита от инфекции снижается через шесть месяцев в среднем в 1,8 раза.
В настоящее время важно сохранить стабильность текущей эпидситуации по КВИ. Местным исполнительным органам необходимо активизировать проведение вакцинации и ускорить массовую ревакцинацию населения", - сказал Буркитбаев.
На текущий момент ревакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тысяч уже ревакцинированы. На ревакцинацию в наличии имеется достаточное количество доз вакцины. С декабря по первый квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз, уточнил он.
В республике продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом - 74,4% от подлежащего взрослого населения", - сказал и. о. министра здравоохранения.
А также сообщил, что с начала проведения вакцинации 95% заболевших и 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, приходятся на невакцинированных.
Как сообщалось ранее, в Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq.