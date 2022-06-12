В Казахстане зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 849 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай от COVID-19.

На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 156 человек (110 и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 121 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.





10 июня в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 513 674 человека, вторым компонентом - 9 291 788 человек.