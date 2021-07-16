В Казахстане зарегистрировали российскую вакцину "Спутник Лайт"

Фото пресс-службы Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - 12 июля комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК выдано временное регистрационное удостоверение российской вакцине "Спутник Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спутник Лайт" зарегистрирован на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с постановлением правительства РК "Об утверждении правил временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19", сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В ведомстве добавили, что вакцина имеет регистрацию в стране производителя, заявителя, а также соответствует производственной площадки производителя вакцины требованиям GMP.

Комитетом выдано временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев.

Спутник Лайт" - это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения. 0,5 миллилитра доза, производства Российской Федерации. Вакцина является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V".

Показатель эффективности "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Стоит подчеркнуть, что серьезных нежелательных реакций после иммунизации "Спутник Лайт" не зарегистрировано", - сообщили в министерстве.

На сегодняшний день это уже пятая вакцина, одобренная для применения в Казахстане. Ранее в перечень применяемых в стране вакцин вошли "QazVac", "Спутник V", "Hayat-Vax" и "СоronaVac".

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