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В Казахстане зарегистрирован еще 161 случай заболевания коронавирусной пневмонией

07.11.2020 13744
Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрирован еще 161 случай заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 64 человека выздоровели, сообщает Минздрав РК. 

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 882, летальных случаев - 408, выздоровевших - 29 079 человек.

Напомним, по состоянию на 23.59 6 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 115 439 заболевших коронавирусом
 

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