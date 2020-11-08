Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрирован еще 161 случай заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.





За прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 64 человека выздоровели, сообщает Минздрав РК.





Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 882, летальных случаев - 408, выздоровевших - 29 079 человек.





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