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В Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения COVID-19

02.04.2020, 17:05 9883
В Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения COVID-19
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.05 2 апреля в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией: в Северо-Казахстанской области - 2 случая, городе Алматы - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 2 случая, городе Шымкенте - 8 случаев, Туркестанской области - 6 случаев, Актюбинской области - 1 случай, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 423 случая регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан - 193 случая;
 
Алматы - 91 случай;
 
Кызылординская область - 26 случаев; 
 
Карагандинской области - 21 случай;
 
Акмолинская область - 19 случаев; 
 
Атырауская область - 18 случаев;
 
Шымкент - 11 случаев; 
 
Туркестанская область - 11 случаев;
 
Алматинская область - 9 случаев; 
 
Северо-Казахстанская область - 8 случаев;
 
Жамбылская область - 5 случаев; 
 
Актюбинская область - 5 случаев; 
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Павлодарская область - 1 случай;
 
Мангистауская область - 1 случай.

В Казахстане от КВИ выздоровели 27 человек (Нур-Султан - 16, Алматы - 11), трое скончались.
 

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