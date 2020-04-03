В Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения COVID-19

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.05 2 апреля в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией: в Северо-Казахстанской области - 2 случая, городе Алматы - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 2 случая, городе Шымкенте - 8 случаев, Туркестанской области - 6 случаев, Актюбинской области - 1 случай, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 423 случая регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 193 случая;

Алматы - 91 случай;

Кызылординская область - 26 случаев;

Карагандинской области - 21 случай;

Акмолинская область - 19 случаев;

Атырауская область - 18 случаев;

Шымкент - 11 случаев;

Туркестанская область - 11 случаев;

Алматинская область - 9 случаев;

Северо-Казахстанская область - 8 случаев;

Жамбылская область - 5 случаев;

Актюбинская область - 5 случаев;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Западно-Казахстанская область - 2 случая;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай.





В Казахстане от КВИ выздоровели 27 человек (Нур-Султан - 16, Алматы - 11), трое скончались.

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