В Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения COVID-19

На сегодняшний день в стране подтверждены 423 случая регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 193 случая;
Алматы - 91 случай;
Кызылординская область - 26 случаев;
Карагандинской области - 21 случай;
Акмолинская область - 19 случаев;
Атырауская область - 18 случаев;
Шымкент - 11 случаев;
Туркестанская область - 11 случаев;
Алматинская область - 9 случаев;
Северо-Казахстанская область - 8 случаев;
Жамбылская область - 5 случаев;
Актюбинская область - 5 случаев;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Западно-Казахстанская область - 2 случая;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай.
В Казахстане от КВИ выздоровели 27 человек (Нур-Султан - 16, Алматы - 11), трое скончались.
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