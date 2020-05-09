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В Казахстане зарегистрирован еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией

08.05.2020, 18:29 4996
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.15 8 мая в Казахстане зарегистрирован еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

В городе Нур-Султане - 10, городе Алматы - 15, Жамбылской области - 4, Алматинской области - 4, Кызылординской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Атырауской области - 6", - сообщает Минздрав РК.

 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4794:
 
Нур-Султан - 960;
 
Алматы - 1517;
 
Шымкент - 226;
 
Акмолинская область - 106;
 
Актюбинская область - 172;
 
Алматинская область - 181;
 
Атырауская область - 269;
 
Восточно-Казахстанская область – 33;
 
Жамбылская область - 176;
 
Западно-Казахстанская область - 217;
 
Карагандинская область - 186;
 
Костанайская область - 61;
 
Кызылординская область - 226;
 
Мангистауская область - 109;
 
Павлодарская область - 152;
 
Северо-Казахстанская область - 34;
 
Туркестанская область - 169.

В Казахстане от заболевания выздоровели 1582 человека, 31 человек скончался.
 

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