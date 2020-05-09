Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.15 8 мая в Казахстане зарегистрирован еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В городе Нур-Султане - 10, городе Алматы - 15, Жамбылской области - 4, Алматинской области - 4, Кызылординской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Атырауской области - 6", - сообщает Минздрав РК.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4794:

Нур-Султан - 960;

Алматы - 1517;

Шымкент - 226;

Акмолинская область - 106;

Актюбинская область - 172;

Алматинская область - 181;

Атырауская область - 269;

Восточно-Казахстанская область – 33;

Жамбылская область - 176;

Западно-Казахстанская область - 217;

Карагандинская область - 186;

Костанайская область - 61;

Кызылординская область - 226;

Мангистауская область - 109;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 34;

Туркестанская область - 169.





В Казахстане от заболевания выздоровели 1582 человека, 31 человек скончался.

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