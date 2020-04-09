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В Казахстане зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса

08.04.2020, 13:53 7075
В Казахстане зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса
Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 13.45 8 апреля 2020 года в Казахстане подтверждено 709 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Кызылординской области - 3 случая, Акмолинской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай.
 

В Акмолинской области зарегистрирован один летальный случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения.


Таким образом, в РК 7 человек скончались от COVID-19, 53 - выздоровели.
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 709 случаев регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан - 222;
 
Алматы - 119;
 
Шымкент - 20;
 
Акмолинская область - 43;
 
Актюбинская область - 11;
 
Алматинская область - 10;
 
Атырауская область - 36;
 
Восточно-Казахстанская область - 6;
 
Жамбылская область - 45;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 55;
 
Костанайская область - 3;
 
Кызылординская область - 72;
 
Мангистауская область - 6;
 
Павлодарская область - 1;
 
Северо-Казахстанская область - 25;
 
Туркестанская область - 33.
 

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