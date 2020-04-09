В Казахстане зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса

Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Кызылординской области - 3 случая, Акмолинской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай.
В Акмолинской области зарегистрирован один летальный случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения.
Таким образом, в РК 7 человек скончались от COVID-19, 53 - выздоровели.
На сегодняшний день в стране подтверждено 709 случаев регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 222;
Алматы - 119;
Шымкент - 20;
Акмолинская область - 43;
Актюбинская область - 11;
Алматинская область - 10;
Атырауская область - 36;
Восточно-Казахстанская область - 6;
Жамбылская область - 45;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 55;
Костанайская область - 3;
Кызылординская область - 72;
Мангистауская область - 6;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 25;
Туркестанская область - 33.
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