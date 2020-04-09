В Казахстане зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 13.45 8 апреля 2020 года в Казахстане подтверждено 709 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Кызылординской области - 3 случая, Акмолинской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай.

В Акмолинской области зарегистрирован один летальный случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения.





Таким образом, в РК 7 человек скончались от COVID-19, 53 - выздоровели.

На сегодняшний день в стране подтверждено 709 случаев регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 222;

Алматы - 119;

Шымкент - 20;

Акмолинская область - 43;

Актюбинская область - 11;

Алматинская область - 10;

Атырауская область - 36;

Восточно-Казахстанская область - 6;

Жамбылская область - 45;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 55;

Костанайская область - 3;

Кызылординская область - 72;

Мангистауская область - 6;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 25;

Туркестанская область - 33.

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