Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.00 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 1 случай, в Алматы - 7 случаев, в Нур-Султане - 2 случая", - сообщает оперативный штаб Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтвержден 961 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 253 случая, Алматы - 172 случая, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, Шымкенте - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 21 случай, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 119 случаев, Западно-Казахстанской области - 9 случаев, Туркестанской области - 43 случая, Костанайской области - 3 случая.

По последним данным, в стране от коронавирусной инфекции 99 человек выздоровели, 10 скончались.

Режим чрезвычайного положения в стране продлен до конца апреля.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 114 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн.

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