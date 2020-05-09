В Казахстане зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 в Казахстане зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них: в Акмолинской области - 3, Атырауской области - 16, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 1, в городе Алматы - 72, городе Нур-Султан - 7, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4690:
Нур-Султан - 905;
Алматы - 1501;
Шымкент - 224;
Акмолинская область - 106;
Актюбинская область - 172;
Алматинская область - 176;
Атырауская область - 256;
Восточно-Казахстанская область - 32;
Жамбылская область - 171;
Западно-Казахстанская область - 217;
Карагандинская область - 180;
Костанайская область - 61;
Кызылординская область - 225;
Мангистауская область - 109;
Павлодарская область - 152;
Северо-Казахстанская область - 34;
Туркестанская область - 169.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства