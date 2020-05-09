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В Казахстане зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

08.05.2020, 09:48 7021
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 в Казахстане зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них: в Акмолинской области - 3, Атырауской области - 16, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 1, в городе Алматы - 72, городе Нур-Султан - 7, сообщает Министерство здравоохранения РК.
 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4690:
 
Нур-Султан - 905;
 
Алматы - 1501;
 
Шымкент - 224;
 
Акмолинская область - 106;
 
Актюбинская область - 172;
 
Алматинская область - 176;
 
Атырауская область - 256;
 
Восточно-Казахстанская область - 32;
 
Жамбылская область - 171;
 
Западно-Казахстанская область - 217;
 
Карагандинская область - 180;
 
Костанайская область - 61;
 
Кызылординская область - 225;
 
Мангистауская область - 109;
 
Павлодарская область - 152;
 
Северо-Казахстанская область - 34;
 
Туркестанская область - 169.
 

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