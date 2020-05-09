В Казахстане зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 в Казахстане зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них: в Акмолинской области - 3, Атырауской области - 16, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 1, в городе Алматы - 72, городе Нур-Султан - 7, сообщает Министерство здравоохранения РК.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4690:

Нур-Султан - 905;

Алматы - 1501;

Шымкент - 224;

Акмолинская область - 106;

Актюбинская область - 172;

Алматинская область - 176;

Атырауская область - 256;

Восточно-Казахстанская область - 32;

Жамбылская область - 171;

Западно-Казахстанская область - 217;

Карагандинская область - 180;

Костанайская область - 61;

Кызылординская область - 225;

Мангистауская область - 109;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 34;

Туркестанская область - 169.

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