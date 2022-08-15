В Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 376 968 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Согласно данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Казахстане подтверждено 1239 новых случаев заражения, из них:





в Нур-Султане - 233,





в Алматы - 145,





в Шымкенте - 17,





в Акмолинской области - 83,





в Актюбинской области - 50,





в Алматинской области - 9,





в Жетысуской области - 19,





в Атырауской области - 33,





в ВКО - 16,





в Абайской области - 17,





в Жамбылской области - 24,





в ЗКО - 84,





в Карагандинской области - 186,





в Улытауской области - 18,





в Костанайской области - 94,





в Кызылординской области - 20,





в Мангистауской области - 26,





в Павлодарской области - 81,





в СКО - 74,





в Туркестанской области - 10.





За сутки в Казахстане 1737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии 1 340 326 человек выздоровели от КВИ.





По данным на 13 августа, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 571 943 человека, 2-м компонентом - 9 351 094 человека.





Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 237 182 человека, вторым компонентом - 1 193 324 человека.





В соответствии с эпидемиологической ситуацией в "зеленой зоне" находятся все регионы республики.