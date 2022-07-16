В Казахстане зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 313 551 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи зарегистрированы:
в городе Нур-Султане - 353,
в городе Алматы - 349,
в городе Шымкенте - 103,
в Акмолинской области - 30,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 115,
в Атырауской области - 23,
в ВКО - 15,
в Жамбылской области - 60,
в ЗКО - 13,
в Карагандинской области - 70,
в Костанайской области - 17,
в Кызылординской области - 51,
в Мангистауской области - 16,
в Павлодарской области - 9,
в СКО - 5,
в Туркестанской области - 21.
13 июля выявлено 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
1 человек скончался от КВИ+.
На 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 5483 человека (5394 КВИ+ и 89 КВИ-), из них в стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне - 4895 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 15 июля I компонентом против КВИ провакцинировано 9 536 079 человек, II компонентом - 9 318 769 человек. Ревакцинировано 4 894 175 человек.