В Казахстане зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусом

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АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Многие поликлиники Алматы предлагают для вакцинации только QazVac. Другие вакцины в данный момент имеются лишь в некоторых поликлиниках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При обращении корреспондента агентства в ряд поликлиник города было отмечено, что ревакцинацию на данный момент можно произвести только препаратом QazVac.

На сегодняшний день обращение в поликлиники города показало такую ситуацию:

Алатауский район: вакцинация QazVac; ревакцинация QazVac и Sinopharm

Алмалинский район: вакцинация/ревакцинация QazVac

Ауэзовский район: вакцинация QazVac, Pfizer (второй компонент); ревакцинация QazVac

Бостандыкский район: вакцинация/ревакцинация QazVac

Медеуский район: вакцинация Pfizer (второй компонент)

Наурызбайский район: вакцинация/ревакцинация QazVac

Турксибский район: вакцинация QazVac, Pfizer (второй компонент); ревакцинация QazVac

Жетысуский район: вакцинация Pfizer, ревакцинация Sinopharm, Pfizer





Причина отсутствия ассортимента вакцин во многих поликлиниках неизвестна. Агентство готовит соответствующий запрос в Минздрав.

Стоит отметить, что многие жители города изъявляют желание ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт", но его давно нет.

В Минздраве ранее заявляли, что Казахстан после использования зарубежных препаратов перейдет исключительно на закуп отечественной вакцины QazVac. Производство вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармкомбинате было остановлено ранее.

Напомним, что последние недели в Казахстане наблюдается рост случаев заражения КВИ. За минувшие сутки зарегистрировано 482 случая заражения, из которых в Алматы - 205. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, Алматы находится в "желтой" зоне, но близок к границе "красной" зоны.

Отметим также, что вопросы о доступности вакцины возникают и в других регионах. В частности, как пишет Arnapress.kz , вакцины от COVID-19 закончились в поликлиниках Семея. Информацию об этом подтвердили в несколько городских поликлиниках. Когда можно будет прийти на ревакцинацию, там пока не знают, но ожидают поступление препарата. При этом в Минздраве уверяют, что вакцин от коронавируса по региону достаточно.

По вашему региону статистика на 11 июля по остаткам вакцин: QazVac было 35 980 единиц. Это и на вакцинацию, и на ревакцинацию. Sinopharm - 6662 единицы было вчера. По Pfizer остаток был маленький - всего 915 единиц. Для вакцинации и ревакцинации QazVac и Sinopharm у вас достаточно по потребности региона. А Pfizer остался только на тех, кто успел получить первый компонент, они теперь по срокам должны получить второй компонент", - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Вместе с тем в отделе здравоохранения Семея заявили, что ковид-вакцины в городе закончились. Разницу с данными Минздрава объясняют тем, что в статистике прописаны данные не про конкретную область Абай, а про всю Восточно-Казахстанскую область. Собственное управление здравоохранения Абайской области пока только формируется.

Пока нам завезли только QazVac. Может быть, где-то и есть (другие препараты), но ВКО же большая. Нам что дают, мы то забираем, поэтому нам пришел QazVac. Мы по разнарядке по поликлиникам разделили. Они сегодня в течение дня заберут с санэпидстанции и с завтрашнего дня уже будут прививать", - отметили в горздраве Семея.

Поступят ли в ближайшее время в Семей другие вакцины, в отделе здравоохранения сказать не смогли. При этом специалисты отмечают, что озвученные Минздравом 6 тысяч единиц препарата Sinopharm - это вовсе немного для целой ВКО.

Позже в Министерстве здравоохранения добавили: 11 июля из Алматы в Семей пришло 37 000 доз вакцины QazVac. Их распределили по 18 500 между Семеем и Усть-Каменогорском.