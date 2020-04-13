Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.00 12 апреля в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Алматы - 8 случаев, городе Нур-Султане - 2 случая, Мангистауской области - 1 случай, городе Шымкенте - 3 случая, Западно-Казахстанской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 880 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 233 случая, Алматы - 145 случаев, Карагандинской области - 63 случая, Акмолинской области - 61 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 38 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 11 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 9 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 8 случаев, Туркестанской области - 36 случаев, Костанайской области - 3 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.





От коронавируса в стране излечился 81 человек, 10 скончались.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 108 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,7 млн.





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