В Казахстане зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 729 случаев заболевания.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 830 человек (681 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 77 пациентов, на амбулаторном уровне - 753 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 29 октября зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 957 человек, II компонентом - 10 604 927 человек. Ревакцинировано 5 609 347 человек.