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В Казахстане зарегистрировано 174 случая заболевания коронавирусной пневмонией

29.10.2020 29107
Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 174 случая заболевания коронавирусной пневмонией за сутки, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зафиксированы 174 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 43 человека выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 379, летальных случаев - 397, выздоровевших - 28 659 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 28 октября в Казахстане выявлены 111 100 заболевших коронавирусом.
 

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