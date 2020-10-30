Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 174 случая заболевания коронавирусной пневмонией за сутки, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 174 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 43 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 379, летальных случаев - 397, выздоровевших - 28 659 человек.





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