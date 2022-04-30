В Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 521 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 13 660 летальных случаев от КВИ+ (с 13 марта 2020 года по 28 апреля 2022 года) и 5353 от КВИ- (с 1 августа 2020 года по 27 апреля 2022 года).

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1666 человек (806 - КВИ+ и 860 - КВИ-), из них в стационарах находится - 90 пациентов, на амбулаторном уровне - 1576 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

На 29 апреля 2022 года в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 9 483 123 человека, II компонентом - 9 241 702 человека. Ревакцинировано - 3 938 722 человека.