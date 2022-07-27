В Казахстане зарегистрировано 1859 новых случаев коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 835,
в городе Алматы - 363,
в городе Шымкенте - 17,
в Акмолинской области - 66,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 45,
Жетысуской области - 60,
в Атырауской области - 64,
в ВКО - 12,
в Абайской области - 8,
в Жамбылской области - 61,
в ЗКО - 21,
в Карагандинской области - 170,
в Улытауской области - 27,
в Костанайской области - 1,
в Кызылординской области - 42,
в Мангистауской области - 18,
в Павлодарской области - 29,
в СКО - 3,
в Туркестанской области - 6.
По данным Минздрава, за 24 июля зарегистрировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
24 июля один человек скончался от КВИ+.
На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 1472 пациента, на амбулаторном уровне - 18 099 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
В Казахстане по состоянию на 26 июля I компонентом провакцинировано 10 777 692 человека, II компонентом - 10 506 711 человек. Ревакцинировано 4 977 049 человек.
В Казахстане за сутки 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 302 320 человек выздоровели от COVID-19.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.