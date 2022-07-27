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В Казахстане зарегистрировано 1859 новых случаев коронавируса

26.07.2022, 08:42 7086
В Казахстане зарегистрировано 1859 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 835, 
 
в городе Алматы - 363, 
 
в городе Шымкенте - 17, 
 
в Акмолинской области - 66, 
 
в Актюбинской области - 11, 
 
в Алматинской области - 45,
 
Жетысуской области - 60,
 
в Атырауской области - 64, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Абайской области - 8,
 
в Жамбылской области - 61, 
 
в ЗКО - 21, 
 
в Карагандинской области - 170, 
 
в Улытауской области - 27,
 
в Костанайской области - 1, 
 
в Кызылординской области - 42, 
 
в Мангистауской области - 18, 
 
в Павлодарской области - 29, 
 
в СКО - 3, 
 
в Туркестанской области - 6. 
 
По данным Минздрава, за 24 июля зарегистрировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
24 июля один человек скончался от КВИ+.
 
На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 1472 пациента, на амбулаторном уровне - 18 099 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
 
В Казахстане по состоянию на 26 июля I компонентом провакцинировано 10 777 692 человека, II компонентом - 10 506 711 человек. Ревакцинировано 4 977 049 человек.
 
В Казахстане за сутки 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 302 320 человек выздоровели от COVID-19.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 

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Какие вакцины доступны для вакцинации в Казахстане

27.07.2022, 15:58 616
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие вакцины от коронавирусной инфекции доступны для вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня около 1,5 млн доз вакцин есть. Это: 180 тыс. – QazVac, чуть больше 1 млн 200 тыс. – Sinopharm, около 55 тыс. – Pfizer. На сегодня для вакцинации и ревакцинация взрослого населения используются QazVac и Sinopharm. Остатки Pfizer используются для подростков до 18 лет, беременных и кормящих женщин", - сообщила Айжан Есмагамбетова.

 
Она пояснила, что в настоящее время вакцина Pfizer используются только для вакцинации тех групп, для которых она изначально закупалась. Это дети до 18 лет, кормящие и беременные, а также для тех, кто получил первую дозу этой вакцины и должен получить вторую. Для другой категории Pfizer уже не используется. 
 
По ее словам, ведутся переговоры о поставке дополнительной партии вакцины Pfizer.
 

Что касается дополнительного закупа вакцины, то сегодня мы сделали заявку на закуп 300 тыс. доз вакцины Pfizer. Переговоры с компанией Pfizer ведутся. И этот объем вакцины будет предназначен для категории 12-18 лет, беременные и кормящие", - сказала вице-министр.

 
Главный санитарный врач отметила, что на сегодня мощность завода позволяет ежемесячно производить до 500 тыс. доз вакцины QazVac. Этого объема вполне достаточно, чтобы закрыть потребность страны.
 

Дополнительно 500 тыс. доз QazVac мы также заявили потребность. У нас есть 1,5 млн доз вакцин, если считать среднее месячное потребление, то в среднем используется до 400 тыс. доз. На август и сентябрь у нас вакцины достаточно. Поэтому сейчас мы заранее начали работу по выделению средств из резерва правительства на закуп вакцин Pfizer и QazVac", - уточнила Айжан Есмагамбетова.

 
Он добавила, что партию вакцины QazVac ожидают получить к сентябрю.
 

Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу

27.07.2022, 15:15 411
Есмагамбетова озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Каждые 2-3 недели мы обновляем прогноз эпидситуации. Согласно прогнозу, связанному с распространением ВА.5 субварианта омикрона и ростом заболеваемости, прогнозируется, что рост заболеваемости будет происходить в августе со спадом в сентябре. Мы прогнозируем до 4 тыс. случаев в августе со снижением уже в сентябре", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
При этом она отметила, что прогноз постоянно обновляется и цифры могут измениться.
 

За последние три года ситуация характеризуется ростом заболеваемости начиная где-то с 20-х чисел июня, затем нарастает в июле с пиком в начале августа, в августе тоже рост заболеваемости и постепенно к концу августа идет на спад. Это то, что мы наблюдаем в течение последних трех лет с момента объявления пандемии коронавирусной инфекции", - уточнила Айжан Есмагамбетова.

 
По данным Минздрава, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в июле составит 1250, в августе - 4000 и в сентябре - 550 случаев в сутки. 
 
При реалистичном сценарии число зарегистрированных случаев до 750 в сутки в июле, 2400 случаев в августе и до 350 случаев в сентябре 2022 года. 
 
При оптимистичном сценарии в июле среднесуточное число зарегистрированных случаев до 470 случаев, в августе - до 1000 и сентябре до 350 случаев в сутки.
 
Она отметила, что вариант омикрон штамма COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 95% исследованных образцов. Среди линий омикрона доля BA.5 и BA.4 продолжает увеличиваться, в том числе BA.5 был обнаружен в 100 странах, и в течение недели доля BA.5 среди всех последовательностей, увеличилась до 54%. 
 

Вместе с тем субвариант Омикрона ВА2.75 (Кентарв) находится под наблюдением ВОЗ, который наблюдается в 15 странах мира и составляет 0,05% всех исследованных образцов. Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространённость и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются", - сказала она.

 
Вице-министр проинформировала, что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,9 раз (с 8156 до 15503 случаев). В сутки регистрируется до 2700 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-. 
 
Она отметила, что несмотря на подъем заболеваемости уровень госпитализации больных остается низким. Занятость реанимационных коек составляет 8% (45 коек из 553 коек). 
 

С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тыс. населения", - напомнила Есмагамбетова. 

 
Зеленая зона
 
  • показатель занятости коек до 12,5 на 100 000 населения независимо от R;
  • показатель занятости коек от 12,5 до 25 на 100 000 населения, R < 1; 
 
Желтая зона
 
  • показатель занятости коек от 12,5 до 25 на 100 000 населения, R > 1;
  • показатель занятости коек от 25 до 50 на 100 000 населения, R < 1; 
 
Красная зона
 
  • показатель занятости коек от 25 до 50 на 100 000 населения, R > 1;
  • показатель занятости коек больше 50 на 100 000 населения независимо от R; 
 
При переходе в желтую зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).
 
При переходе в красную зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в жёлтой зоне будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусом

27.07.2022, 08:59 2466
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 338 090 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 864, 
 
в городе Алматы - 505, 
 
в городе Шымкенте - 84, 
 
в Акмолинской области - 89, 
 
в Актюбинской области - 33, 
 
в Алматинской области - 73,
 
Жетысуской области - 74,
 
в Атырауской области - 68, 
 
в ВКО - 20, 
 
в Абайской области - 43,
 
в Жамбылской области - 81, 
 
в ЗКО - 52, 
 
в Карагандинской области - 379, 
 
в Улытауской области - 41,
 
в Костанайской области - 49, 
 
в Кызылординской области - 102, 
 
в Мангистауской области - 34, 
 
в Павлодарской области - 49, 
 
в СКО - 24, 
 
в Туркестанской области - 20. 
 
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
 
В Казахстане за сутки 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 303 634 человека.
 
На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 20 958 человек (20 790 КВИ+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 1386 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 572 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
На 27 июля в Казахстане I компонентом провакцинирован 10 779 171 человек, II компонентом - 10 509 200 человек. Ревакцинировано 4 987 487 человек.
 
По данным Минздрава, за 25 июля в Казахстане выявлено 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
25 июля от КВИ+ скончался 1 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19

25.07.2022, 08:33 12971
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 333 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 806, 
 
в городе Алматы - 532, 
 
в городе Шымкенте - 46, 
 
в Акмолинской области - 68, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 83,
 
Жетысуской области - 84,
 
в Атырауской области - 61, 
 
в ВКО - 6, 
 
в Абайской области - 26,
 
в Жамбылской области - 76, 
 
в ЗКО - 20, 
 
в Карагандинской области - 130, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 36, 
 
в Мангистауской области - 14, 
 
в Павлодарской области - 28, 
 
в СКО - 8, 
 
в Туркестанской области - 11. 
 
На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 18 962 человека (18 796 КВИ+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 682 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По данным Минздрава РК, за 23 июля в РК выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев от КВИ- не зарегистрировано.
 
23 июля 1 человек скончался от КВИ+.
 
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
 
На 24 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 704 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 326 883
 
 человека.
 

В Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев КВИ

24.07.2022, 11:00 19056
В Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев КВИ
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 2649 новых случаев заражения, из них: 
 
в Нур-Султане - 808, 
 
в Алматы - 810, 
 
в Шымкенте - 102, 
 
в Акмолинской области - 73, 
 
в Актюбинской области - 26, 

в Алматинской области - 81,
 
Жетысуской области - 64,
 
в Атырауской области - 56, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 34,
 
в Жамбылской области - 85, 
 
в ЗКО - 45, 
 
в Карагандинской области - 212, 
 
в Улытауской области - 44,
 
в Костанайской области - 41, 
 
в Кызылординской области - 60

в Мангистауской области – 30, 
 
в Павлодарской области – 31, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 19. 
 
Сообщается, что за прошедшие сутки в Казахстане выздоровел 971 человек, из них 293 в Нур-Султане, в Алматы - 590, в Алматинской области - 29, в Карагандинской области - 49, в Туркестанской области - 10. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 1 300 003 человека от COVID-19. 
 
По данным на 23 июля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 315 человек, вторым - 9 326 873 человек. 
 
Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 231 650 человек, вторым компонентом - 1 179 199 человек. Из них первую дозу получили 869 692 подростка, 41 331 беременная женщина и 145 107 кормящих женщин; вторую дозу получили 850 610 подростков, 39 019 беременных и 140 416 кормящих женщин.
 
По информации на 24 июля, лечение от КВИ продолжают получать 17 992 человека (–17 825+ и 167 КВИ-), из них 1280 пациентов находятся в стационарах, на амбулаторном уровне - 16 712 пациентов.
 
За 22 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По состоянию эпидемиологической ситуации "желтой" зоне находится Нур-Султан, в "зеленой" - остальные регионы Казахстана
 

В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом

23.07.2022, 18:48 25061
В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом
ПЕКИН. 23 ИЮЛЯ - В Китайской Народной Республике "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом, рассказал в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин) Сюн Лэпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что мы сделали против омикрона… Суть "политики нулевой терпимости" - быстро реагировать, с минимальными затратами и расходами преодолеть новую вспышку. Раннее выявление, раннее формирование, ранняя изоляция, раннее лечение. Во-первых, "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом. Во-вторых, нулевая терпимость - проявление приверженности идее "жизнь человека важнее всего". В-третьих, нулевая терпимость - пример для всего мира в борьбе с эпидемией, реализации идеи "сообщества единой судьбы человечества", - сообщил Сюн Лэпин.

 
По информации эксперта, "ключевая идея в борьбе против ковида - "люди превыше всего, жизнь превыше всего" - обещание Коммунистической партии Китая своему народу, который составляет 1,4 миллиарда человек. Именно этой идеи всегда придерживались в постоянной борьбе Китая против эпидемии".
 

Государству удалось мобилизовать финансы, в сжатые сроки собрав 162,5 млрд юаней (около $23 млрд) на борьбу с вирусом. Благодаря этим средствам стране удалось обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции. Был внедрен принцип "сначала лечение - потом оплата", при этом многих лечили абсолютно бесплатно. Средний размер счета за лечение от COVID-19 по Китаю составляет 23 тысячи юаней (более $3 тысяч), при этом в тяжелых случаях стоимость может достигать 150 тыс.яч ($21,5 тысячи), а в критических - миллиона юаней ($143 тысячи). Примечательно, что все 100-тысячные и миллионные счета китайское государство покрыло полностью", - подчеркнул Сюн Лэпин.

 
Гуманитарная помощь мировому сообществу со стороны Китая
 

По состоянию на апрель 2022 года Китай предоставил сотни миллиардов штук противоэпидемических средств 153 странам и 15 международным организациям. Также 2,2 миллиарда доз вакцинации более чем 120 странам и международным организациям. В 2020 году Китай отправил ВОЗ 50 миллионов долларов США для поддержки стран, отстающих в медицинском обслуживании, и провел около 30 встреч по обмену опытом с более чем 100 странами и регионами с помощью удаленной видеосвязи", - отметил эксперт.

 
Сюн Лэпин
 
Кандидат политических наук.
 
Старший преподаватель Beijing Foreign Studies University. 
 
Ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин). 
 
Корреспондент, переводчик, редактор "Россия сегодня" (Москва, 2016-2019).
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом

23.07.2022, 08:47 29106
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 328 844 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 797, 
 
в городе Алматы - 804, 
 
в городе Шымкенте - 115, 
 
в Акмолинской области - 70, 
 
в Актюбинской области - 36, 
 
в Алматинской области - 74,
 
Жетысуской области - 126,
 
в Атырауской области - 46, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Абайской области - 30,
 
в Жамбылской области - 78, 
 
в ЗКО - 48, 
 
в Карагандинской области - 212, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 36, 
 
в Кызылординской области - 52, 
 
в Мангистауской области - 33, 
 
в Павлодарской области - 35, 
 
в СКО - 20, 
 
в Туркестанской области - 22. 
 
За 21 июля зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

В Казахстане за сутки 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 299 032. 
 
На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (16 147 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 015 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 22 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 544 079 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 325 823 человека. Ревакцинировано - 4 961 965 человек.
 

В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации

22.07.2022, 16:31 54986
В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации
НУР-СУЛТАН. 22 июля - Представители Министерства здравоохранения РК в ходе брифинга в СЦК рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице (эпидемиологической ситуации с коронавирусом. - Прим. ред.). Сегодня только один регион - Нур-Султан находится в "желтой" зоне. И в период, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. Но в случае перехода региона в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq. Ограничительные мероприятия предполагается вводить в два этапа. Сейчас эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП "Атамекен". Решение будет приниматься по результатам рассмотрения на межведомственной комиссии", - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова.

 
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания. 20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 

Из 1176 пациентов, которые сегодня находятся в стационаре, 33,7% детей, а остальные это взрослое население (66,3%)", - сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Куляим Биржанова.

 
По ее словам, наибольший процент (19,2%) - это молодежь от 19 до 29 лет. Представитель Минздрава призвала соблюдать масочный и санитарно-эпидемиологический режим.
 
Главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения столицы Сауле Атыгаева рассказала, в каких случаях больных коронавирусной инфекцией госпитализируют. 
 

Существуют четкие показания к госпитализации пациентов при коронавирусной инфекции. Это клинические и эпидемиологические показания. Клинические - неэффективность амбулаторной терапии в течение трех дней на дому, если на фоне амбулаторного лечения или самолечения наступает ухудшение состояние пациента, то этот пациент должен быть госпитализирован. Или же если заболевание протекает тяжело у пациентов из групп риска", - сказала Сауле Атыгаева. 

 
Он уточнила, что к группам риска относятся пожилые люди, лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь печени и почек, а также пациенты с ожирением), беременные, раннего послеродового периода и дети. 
 
Кроме того, вне зависимости от степени тяжести госпитализируются лица, у которых нет возможности соблюдать эпидемиологический режим по месту проживания (в доме престарелых, доме ребенка, интернатах, воинских частях).
 

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      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

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