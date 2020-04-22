В Казахстане зарегистрировано 1949 случаев COVID-19

Фото: u-f.ru

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.35 21 апреля зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19 в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Костанайской области - 4, городе Алматы - 62, Жамбылской области - 4, Западно-Казахстанской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 3, городе Шымкенте - 2, Туркестанской области - 5, Мангистауской области - 1, городе Нур-Султане - 4, Кызылординской области - 2, Карагандинской области - 6", - говорится в сообщении оперативного штаба госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1949 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 390 случаев, Алматы - 668 случаев, Карагандинской области - 99 случаев, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 65 случаев, Шымкенте - 92 случая, Восточно-Казахстанской области - 11 случаев, Алматинской области - 50 случаев, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 33 случая, Мангистауской области - 13 случаев, Кызылординской области - 151 случай, Западно-Казахстанской области - 68 случаев, Туркестанской области - 65 случаев, Костанайской области - 25 случаев.

Известно, что четверо заболевших в Костанайской области - жители города Житикары. Среди них двое мужчин 1968 и 1990 годов рождения и две женщины 1962 и 1989 годов рождения. Все предполагаемые контактные с больными, выявленные целенаправленно в ходе эпидемиологического расследования. По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19.





В ВКО инфекция выявлена у двоих жителей города Усть-Каменогорска - мужчины 1972 года и женщины 1970 года рождения, а также у мужчины 1960 года рождения - жителя Абайского района. В двух случаях COVID-19 выявлен среди больных с диагнозами пневмония и ОРВИ, в одном случае при профилактическом обследовании.





По предварительным данным, по трем новым случаям установлено 16 очагов, 138 контактных лиц, в том числе близкие контакты - 29, потенциальные - 109.





Таким образом, всего по области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев КВИ, из них 2 завозных, 9 местных, в том числе 1 летальный случай в Усть-Каменогорске. Среди заболевших 2 ребенка, состояние стабильное. В связи с выздоровлением выписаны из инфекционного стационара трое больных.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства