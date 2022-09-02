В Казахстане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 388 689 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 46,

в городе Алматы - 30,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 8,

в Алматинской области - 3,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 1,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 33,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 5,

в СКО - 5,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 357 886 человек.

За 30 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 448 человек (17 119 КВИ+ и 329 КВИ-), из них в стационарах находятся 486 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 962 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

На 31 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 584 634 человека, вторым компонентом вакцинировано 9 368 883 человека.