В Казахстане зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 364 844 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 579,

в городе Алматы - 337,

в городе Шымкенте - 29,

в Акмолинской области - 103,

в Актюбинской области - 74,

в Алматинской области - 30,

в Жетысуской области - 74,

в Атырауской области - 43,

в ВКО - 33,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области - 60,

в ЗКО - 90,

в Карагандинской области - 341,

в Улытауской области - 25,

в Костанайской области - 88,

в Кызылординской области - 57,

в Мангистауской области - 39,

в Павлодарской области - 89,

в СКО - 47,

в Туркестанской области - 29.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.

За сутки 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 323 019 человек.

За 4 августа зарегистрировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (28 157 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 003 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

На 5 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 562 103 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 341 536 человек.