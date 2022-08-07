В Казахстане зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 364 844 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 579,
в городе Алматы - 337,
в городе Шымкенте - 29,
в Акмолинской области - 103,
в Актюбинской области - 74,
в Алматинской области - 30,
в Жетысуской области - 74,
в Атырауской области - 43,
в ВКО - 33,
в Абайской области - 30,
в Жамбылской области - 60,
в ЗКО - 90,
в Карагандинской области - 341,
в Улытауской области - 25,
в Костанайской области - 88,
в Кызылординской области - 57,
в Мангистауской области - 39,
в Павлодарской области - 89,
в СКО - 47,
в Туркестанской области - 29.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
За сутки 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 323 019 человек.
За 4 августа зарегистрировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (28 157 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 003 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
На 5 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 562 103 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 341 536 человек.