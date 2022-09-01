В Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 388 479 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 44,

в городе Алматы - 36,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 20,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 3,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 9,

в ВКО - 2,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 35,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области - 24,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 6,

в СКО - 9,

в Туркестанской области - 1.

За 29 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 17 824 человека (17 486 КВИ+ и 338 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 251 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.





На 30 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 584 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 368 592 человека.