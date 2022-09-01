В Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 388 479 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 44,
в городе Алматы - 36,
в городе Шымкенте - 2,
в Акмолинской области - 20,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 3,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 9,
в ВКО - 2,
в Абайской области - 0,
в Жамбылской области - 1,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 35,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области - 24,
в Кызылординской области - 4,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 6,
в СКО - 9,
в Туркестанской области - 1.
За 29 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 17 824 человека (17 486 КВИ+ и 338 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 251 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
На 30 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 584 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 368 592 человека.