В Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 796,
в городе Алматы - 722,
в городе Шымкенте - 105,
в Акмолинской области - 62,
в Актюбинской области - 25,
в Алматинской области - 90,
Жетысуской области - 109,
в Атырауской области - 47,
в ВКО - 9,
в Абайской области - 31,
в Жамбылской области - 82,
в ЗКО - 31,
в Карагандинской области - 165,
в Улытауской области - 20,
в Костанайской области - 37,
в Кызылординской области - 40,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 26,
в СКО - 25,
в Туркестанской области - 26.
20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
В Казахстане за сутки 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 298 633 человека.
В "желтой" зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой".
На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (13 893 КВИ+ и 133 КВИ-), из них в стационарах находятся 1206 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 820 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
В Казахстане на 22 июля I компонентом провакцинировано 9 542 843 человека, II компонентом 9 324 915 человек, ревакцинировано 4 951 516 человек.