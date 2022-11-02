В Казахстане зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 753 случая заболевания.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 812 человек (668 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 74 пациента, на амбулаторном уровне - 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 967 человек, II компонентом - 10 604 954 человека. Ревакцинировано 5 609 917 человек.