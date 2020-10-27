Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусной пневмонией за сутки, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксированы 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 921, летальных случаев - 394, выздоровевших - 28 531 человек.

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