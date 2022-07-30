В Казахстане зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 344 360 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи зарегистрированы:

в городе Нур-Султане - 918,

в городе Алматы - 694,

в городе Шымкенте - 78,

в Акмолинской области - 119,

в Актюбинской области - 47,

в Алматинской области - 101,

Жетысуской области - 129,

в Атырауской области - 76,

в ВКО - 25,

в Абайской области - 55,

в Жамбылской области - 121,

в ЗКО - 87,

в Карагандинской области - 327,

в Улытауской области - 35,

в Костанайской области - 55,

в Кызылординской области - 63,

в Мангистауской области - 36,

в Павлодарской области - 67,

в СКО - 40,

в Туркестанской области - 22.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.

В Казахстане за стуки 1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 306 614 человек.

На 28 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 550 417 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 330 780 человек.

По данным Минздрава, за 27 июля зарегистрировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.

Всего с начала пандемии от КВИ+ скончались 13 666 человек, от КВИ- - 5356 человек.

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 24 285 человек (24 080 КВИ+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находятся 1490 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 795 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.