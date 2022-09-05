В Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 389 912 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 365 новых случаев заболевания КВИ, из них





в Нур-Султане - 65,





в Алматы - 33,





в Шымкенте - 1,





в Акмолинской области - 30,





в Актюбинской области - 8,





в Алматинской области - 0,





в Жетысуской области - 4,





в Атырауской области - 7,





в ВКО - 5,





в Абайской области - 5,





в Жамбылской области - 4,





в ЗКО - 48,





в Карагандинской области - 39,





в Улытауской области - 7,





в Костанайской области - 35,





в Кызылординской области - 2,





в Мангистауской области - 20,





в Павлодарской области - 21,





в СКО - 30,





в Туркестанской области - 1.





В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 359 257 человек от COVID-19.





По данным МВК, на 3 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 556 человек, вторым - 9 373 290 человек.





Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.