В Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 389 912 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 365 новых случаев заболевания КВИ, из них
в Нур-Султане - 65,
в Алматы - 33,
в Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 30,
в Актюбинской области - 8,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 5,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 48,
в Карагандинской области - 39,
в Улытауской области - 7,
в Костанайской области - 35,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 20,
в Павлодарской области - 21,
в СКО - 30,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 359 257 человек от COVID-19.
По данным МВК, на 3 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 556 человек, вторым - 9 373 290 человек.
Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.