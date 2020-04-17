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В Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

16.04.2020, 10:14 10099
В Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.10 16 апреля в республике зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперативного штаба Госкомиссии, на утро 16 апреля в Кызылординской области выявлено 4 случая, в Павлодарской области - 2 случая, Мангистауской области - 1 случай, в городе Шымкенте - 3 случая, в Западно-Казахстанской области - 5 случаев, в городе Алматы - 13 случаев, в Актюбинской области - 1 случай, в городе Нур-Султане - 5 случаев, в Карагандинской области - 2 случая. 
 
На сегодняшний день в стране подтвержден 1331 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 302 случая, Алматы - 393 случая, Карагандинской области - 84 случая, Акмолинской области - 80 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, Шымкенте - 43 случая, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 25 случая, Актюбинской области - 14 случаев, Северо-Казахстанской области - 28 случаев, Павлодарской области - 13 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 131 случай, Западно-Казахстанской области - 25 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев.

Известно, что заболевшая в Мангистауской области девушка 18 лет была госпитализирована в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и у неё были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больной удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Двое заболевших в Карагандинской области, жители города Темиртау, являлись близкими контактами ранее зараженного пациента.

Также стало известно, что выявленные в среду, 15 апреля, заболевшие в СКО, прибыли рейсом Лондон - Петропавловск 14 апреля. Это 20-летняя студентка и 40-летняя женщина.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 046 357 (+44 344 за сутки) инфицированных. Погибли 131 356 (+4596) человек, выздоровели 506 684 (+21 807) человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
 

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