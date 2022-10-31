В Казахстане зарегистрировано 45 случаев заболевания COVID-19

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 619 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 766 человек (624 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 80 пациентов, на амбулаторном уровне - 686 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 360 человек, II компонентом - 10 603 795 человек. Ревакцинировано 5 602 662 человека.

За 26 октября зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.