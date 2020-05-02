В Казахстане зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.00 30 апреля в Казахстане зарегистрировано 46 новых случая инфицирования коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - 6, городе Алматы - 23, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 4, Алматинской области - 2, Жамбылской области - 7, Костанайской области - 1", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3402 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 645, городе Алматы - 1051, городе Шымкенте - 192, в Акмолинской области - 99, Актюбинской области - 109, Алматинской области - 140, Атырауской области - 139, Восточно-Казахстанской области - 20, Жамбылской области - 130, Западно-Казахстанской области - 146, Карагандинской области - 149, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 201, Мангистауской области - 48, Павлодарской области - 129, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 124.

Известно, что заболевшие в Кызылординской области являются жителями областного центра. Все они - женщины старше 40 лет. Коронавирусная инфекция у данных пациентов была выявлена в ходе скринингового обследования групп риска. В настоящее время больные изолированы в инфекционную больницу и получают соответствующее лечение согласно протоколу.

По состоянию на 30 апреля в регионе продолжают лечение 83 человека, выздоровели 118 пациентов.

Также стало известно, что в республике еще 8 человек излечились от КВИ, из них в Нур-Султане - 1, Алматы - 2, Шымкенте - 1, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 1. Итого выздоровевших в Казахстане 866 человек.

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